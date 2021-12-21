Блогерша обменяла обычную заколку для волос на дом, но не сразу
Женщина, живущая в США, осуществила свою мечту с помощью произведения 28 обменов товаров которые она начала с невидимки для волос 1,5 года назад. Теперь она владелица дома, — сообщают “Фишки”.
В мае 2020 года 29-летняя Деми Скиппер объявила из своей учетной записи TikTok, на которой в то время не было подписчиков, о своем проекте “Trade me”, который она планирует начать с невидимки. И вот она поделилась радостной новостью уже с 5 миллионами подписчиков: она стала обладательницей дома с большим садом в Теннесси за 80 000 долларов, не заплатив за него ни цента.
Женщина, вдохновленная историей о ком-то, кто начал аналогичную акцию со скрепки в 2006 году и стал владельцем дома, сначала получила негативные отзывы, и ей говорили, что у нее ничего не выйдет. Но она посрамила всех скептиков и хейтеров.
Растущая популярность странички Деми привлекла внимание сети ресторанов Chipotle, и на одной из последних торгов компания предложила вручить “карту знаменитости” в обмен на три трактора, которыми она владела. Только ограниченное количество карт дает право держателю бесплатно питаться в ресторанах в течение одного года и пригласить на ужин 50 человек. Такая карта стоит 20 000 долларов США. Скиппер знала, что если она сможет найти подходящую сделку для этой драгоценной карты в руке, то станет на шаг ближе к дому своей мечты.
На карту нашелся покупатель — фанат сети ресторанов предложил за нее канадский автомобиль, оборудованный солнечной панелью Tesla. Он стоит уже 40 тысяч долларов. Правда, с ним возникли сложности другого плана: колеса его запрещены к использованию в США. Однако все препоны удалось преодолеть.
Наконец, с Деми связалась женщина, продавец дома, и объяснила, что она все время следила за Скиппер и ждала подходящего предмета, чтобы предложить финальны обмен.
Теперь Скиппер и ее супруг переезжают из своего арендованного дома в Сан-Франциско в свой дом в Теннесси. Но история будет незаконченной, если ее не закольцевать: они планируют что-нибудь предложить за ту самую заколку, с которой всё и началось, вернуть её повесить в рамку у себя дома.
Этапы обмена:
- Невидимка
- Серьги Marysol
- Четыре стакана маргариты
- Пылесос Bissell
- Сноуборд Vision
- Apple TV 4K
- Наушники с шумоподавлением Bose
- Xbox One, две игры и сенсорная панель Kinect
- Macbook Pro 2011 года
- Набор фотоаппаратов Canon
- Off-White x Nike Блейзеры
- Off-White x Nike Hypderdunks
- Спинки Nike Jordan 1
- iPhone 11 Pro Max
- Dodge Caravan 2008 года выпуска
- Плата V3 Plus
- Macbook Pro 15 дюймов, 2017 г.
- Электрический Велосипед
- 2006 Mini Cooper Кабриолет
- Колье с бриллиантами и сапфирами
- Велосипед Peloton V3
- Ford Mustang GT Deluxe 2006 года
- Джип Патриот 2011 года
- Автокар Honda CR-V
- Три трактора
- Карточка знаменитости Chipotle
- Автономный трейлер с Tesla Powerwall 2
- Дом в Нэшвилле, Теннесси