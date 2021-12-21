Блогерша обменяла обычную заколку для волос на дом, но не сразу

В мае 2020 года 29-летняя Деми Скиппер объявила из своей учетной записи TikTok, на которой в то время не было подписчиков, о своем проекте “Trade me”, который она планирует начать с невидимки. И вот она поделилась радостной новостью уже с 5 миллионами подписчиков: она стала обладательницей дома с большим садом в Теннесси за 80 000 долларов, не заплатив за него ни цента.

Женщина, вдохновленная историей о ком-то, кто начал аналогичную акцию со скрепки в 2006 году и стал владельцем дома, сначала получила негативные отзывы, и ей говорили, что у нее ничего не выйдет. Но она посрамила всех скептиков и хейтеров.

Растущая популярность странички Деми привлекла внимание сети ресторанов Chipotle, и на одной из последних торгов компания предложила вручить “карту знаменитости” в обмен на три трактора, которыми она владела. Только ограниченное количество карт дает право держателю бесплатно питаться в ресторанах в течение одного года и пригласить на ужин 50 человек. Такая карта стоит 20 000 долларов США. Скиппер знала, что если она сможет найти подходящую сделку для этой драгоценной карты в руке, то станет на шаг ближе к дому своей мечты.

На карту нашелся покупатель — фанат сети ресторанов предложил за нее канадский автомобиль, оборудованный солнечной панелью Tesla. Он стоит уже 40 тысяч долларов. Правда, с ним возникли сложности другого плана: колеса его запрещены к использованию в США. Однако все препоны удалось преодолеть.

Наконец, с Деми связалась женщина, продавец дома, и объяснила, что она все время следила за Скиппер и ждала подходящего предмета, чтобы предложить финальны обмен.

Теперь Скиппер и ее супруг переезжают из своего арендованного дома в Сан-Франциско в свой дом в Теннесси. Но история будет незаконченной, если ее не закольцевать: они планируют что-нибудь предложить за ту самую заколку, с которой всё и началось, вернуть её повесить в рамку у себя дома.

Этапы обмена:

Невидимка

Серьги Marysol

Четыре стакана маргариты

Пылесос Bissell

Сноуборд Vision

Apple TV 4K

Наушники с шумоподавлением Bose

Xbox One, две игры и сенсорная панель Kinect

Macbook Pro 2011 года

Набор фотоаппаратов Canon

Off-White x Nike Блейзеры

Off-White x Nike Hypderdunks

Спинки Nike Jordan 1

iPhone 11 Pro Max

Dodge Caravan 2008 года выпуска

Плата V3 Plus

Macbook Pro 15 дюймов, 2017 г.

Электрический Велосипед

2006 Mini Cooper Кабриолет

Колье с бриллиантами и сапфирами

Велосипед Peloton V3

Ford Mustang GT Deluxe 2006 года

Джип Патриот 2011 года

Автокар Honda CR-V

Три трактора

Карточка знаменитости Chipotle

Автономный трейлер с Tesla Powerwall 2

Дом в Нэшвилле, Теннесси