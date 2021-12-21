Что нельзя дарить представителям разных знаков Зодиака

Овен

Представители этого знака зодиака вряд ли станут увлекаться готовкой — для этого у них не хватит терпения. Поэтому подарок в виде кухонной утвари или техники их точно не порадует. Если только они сами не просили хлебопечку или новую сковородку.

Телец

Поделку ручной работы Тельцу можно подарить только в том случае, если вы профессиональный ремесленник. Кустарно сделанная вещь почти наверняка будет встречена критически. Представители этого знака отличаются прекрасным вкусом и предпочитают дорогие, качественные презенты.

Близнецы

Не дарите Близнецам ничего, что потребует от них долговременных обязательств, вроде ухода за комнатными растениями, ведения дневника или размышления над головоломкой. Все это будет заброшено очень скоро.

Рак

Для родившихся под влиянием этого созвездия крайне важно внимание лично к их персоне, а потому их точно не обрадует купюра в конверте или подарочная карта. Кроме того, они еще будут чувствовать себя обязанными ответить на ту же сумму, что причинит им дискомфорт.

Лев

Если хотите разозлить Льва, подарите ему что-нибудь в магазине из серии “все по 100 рублей”. И даже более дорогая вещь, которая уже вышла из моды, вызовет возмущение у этих любителей роскоши. Более того, Львы не ценят подарки в складчину, так что вам придется проявить максимум изобретательности, чтобы угодить представителю этого знака зодиака.

Дева

Рожденные под этим знаком ведут тщательно распланированную жизнь, и появление в их личном пространстве какой-то неожиданной или нежелательной вещи способно вышибить их из колеи. Ни в коем случае не дарите Деве ничего, шумящего, жужжащего и занимающего много места или, хуже того, потребуют внимания. В такой ситуации лучшим подарком для Девы видится сертификат в ее любимую кофейню.

Весы