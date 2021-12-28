Врачи предупредили об опасности живых елок дома

По экспертным оценкам, синдромом рождественской ели страдают 5-10% аллергиков. Чаще всего симптомы напоминают поллиноз, однако в некоторых случаях синдром может иметь тяжелые проявления, включающие анафилактические реакции с отеком гортани, сыпью на коже и общим недомоганием.

“Впервые этот интересный синдром был описан одним канадским ученым более 50 лет назад в работе “Аллергия на елку: исследование плесени и пыльцы”, — рассказывает аллерголог-иммунолог Оксана Елизарова. — Он обратил внимание, что некоторые люди жалуются на одышку, проблемы с дыханием, отеки гортани, зуд, приступы сенной лихорадки, сыпь, слезоточивость, обострение астматических проявлений и прочие аллергические проявлении в дни рождественских праздников и связал это с тем, что в доме установлена живая ель. При этом симптомы уходили, когда люди покидали помещение. В ходе работы также отмечалось высокое содержание спор плесени в домах. И хотя эту работу тогда никто всерьез не воспринял, термин “синдром рождественской ели” появился именно тогда”.

К этой теме вернулись лишь в 2007 году. Вышло одно исследование Американского колледжа аллергии, подтвердившее, что рост числа аллергических проявлений и обращений по этому поводу в медицинские учреждения в период рождественских каникул связан с видами плесени, которые встречаются на хвойных деревьях. По их данным, за пару недель каникул уровень плесневых спор на ветвях и стволах живых новогодних елей вырастает в 5-6 раз или более, достигнув максимума в 5 тысяч спор на кубический метр воздуха к концу праздника. Изучив 28 рождественских елок, ученые обнаружили на них более пятидесяти видов плесени, из которых около 70% были потенциально опасны для здоровья, вызывая поражение органов дыхания и кожные проявления.