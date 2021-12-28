Врачи предупредили об опасности живых елок дома(5)
Почти полвека назад в заснеженной Канаде вышло первое в мире исследование, в котором ученые предположили, что странные симптомы, варьирующиеся от слезоточивости глаз до удушья, которые испытывают некоторые люди в Рождество, могут быть связаны с главным деревом праздника. Тогда на их работу мало кто обратил внимание, и лишь в 2007 году к теме вернулись и официально ввели в обиход новый термин — “синдром рождественской ели”, — рассказывет “МК”.
По экспертным оценкам, синдромом рождественской ели страдают 5-10% аллергиков. Чаще всего симптомы напоминают поллиноз, однако в некоторых случаях синдром может иметь тяжелые проявления, включающие анафилактические реакции с отеком гортани, сыпью на коже и общим недомоганием.
“Впервые этот интересный синдром был описан одним канадским ученым более 50 лет назад в работе “Аллергия на елку: исследование плесени и пыльцы”, — рассказывает аллерголог-иммунолог Оксана Елизарова. — Он обратил внимание, что некоторые люди жалуются на одышку, проблемы с дыханием, отеки гортани, зуд, приступы сенной лихорадки, сыпь, слезоточивость, обострение астматических проявлений и прочие аллергические проявлении в дни рождественских праздников и связал это с тем, что в доме установлена живая ель. При этом симптомы уходили, когда люди покидали помещение. В ходе работы также отмечалось высокое содержание спор плесени в домах. И хотя эту работу тогда никто всерьез не воспринял, термин “синдром рождественской ели” появился именно тогда”.
К этой теме вернулись лишь в 2007 году. Вышло одно исследование Американского колледжа аллергии, подтвердившее, что рост числа аллергических проявлений и обращений по этому поводу в медицинские учреждения в период рождественских каникул связан с видами плесени, которые встречаются на хвойных деревьях. По их данным, за пару недель каникул уровень плесневых спор на ветвях и стволах живых новогодних елей вырастает в 5-6 раз или более, достигнув максимума в 5 тысяч спор на кубический метр воздуха к концу праздника. Изучив 28 рождественских елок, ученые обнаружили на них более пятидесяти видов плесени, из которых около 70% были потенциально опасны для здоровья, вызывая поражение органов дыхания и кожные проявления.
Установлено, что наиболее часто встречаюзиеся виды плесени на елях — Alternaria, Aspergillus, а также грибы рода Cladosporium и Penicillium. Если они присутствуют в воздухе в больших количествах, то их споры могут вызывать описанные выше симптомы, в первую очередь, у людей, склонных к аллергическим реакциям.
Эти виды плесени и грибков могут паразитировать на хвойных деревьях в дикой природе, но как только пораженное дерево попадает в теплое помещение, плесень начинает размножаться в ускоренном темпе.
Итак, что же делать, если вы столкнулись с синдромом рождественской ели лично или увидели проявление ее симптомов у домочадцев? Самое разумное — отказаться от живого дерева на праздники. В конце концов, сегодня в широком доступе есть качественные искусственные ели, в том числе, с ароматом хвои. Так и поступила Марина Р.: “Уже несколько лет в нашем доме мы устанавливаем только искусственную ель, и аллергические реакции больше не портят мне зимние каникулы”.
Если все же отказаться от живой лесной красавицы нет никаких сил, то перед заносом ее в дом обмойте дерево горячей водой. Это значительно уменьшит количество плесени на стволе и сократит симптомы, впрочем, без гарантии их полного исчезновения. Помогают также регулярные проветривания помещения и прием антигистаминных средств.