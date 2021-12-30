ОПРОС | Путешествия, свадьбы и коронавирус: Какими яркими событиями жителям Эстонии запомнился 2021 год

Редактор “Бублика” Алина Захарова традиционно отправилась на Ратушную площадь, чтобы поговорить с людьми об уходящем годе, а также узнать планы и мечты на следующий 2022 год. Во второй серии репортажа Алина узнала, как прошел 2021 год у посетителей рождественского рынка — какие события порадовали, а какие огорчили. Вышло так, что для кого-то это был ужасный год, а для кого-то наоборот самый лучший. Смотрите видео!