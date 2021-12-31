ОПРОС | Многие верят в окончание пандемии коронавируса: Какие страны намерены посетить эстоноземельцы в 2022 году

Напомним, что второй год подряд Таллинн организует новогодние салюты в нескольких разных местах, чтобы обезопасить зрителей, максимально их рассредоточив. В то же время Таллиннская городская управа и Эстонское общество защиты животных приглашают горожан отказаться от частных фейерверков и принять участие в организованных городом безопасных салютах.

Всего в районах Таллинна устраивают семь салютов, так что каждый может насладиться салютом недалеко от дома или даже из окна собственной квартиры. Безопасность во время салютов, организованных районными управами, помогут обеспечить работники муниципальной полиции, а также силами частных охранных фирм. Организаторы также позаботятся о том, чтобы мусор, оставшийся от фейерверков, был убран. Подробнее ЗДЕСЬ.