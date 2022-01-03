Никакого коньяка! Участница шоу “Голос” дала рекомендации по лечению простуды

“Как специалист в этой сфере, могу точно сказать, что на коньяк надеяться не стоит. Нужно вообще забыть про эту глупость. Дело в том, что коньяк действительно расслабляет связки, но буквально на пять секунд, а дальше с горлом будет еще хуже, чем было до этого, поэтому не стоит даже пробовать”, — решительно опровергла Саша один из популярных мифов.

Но что же делать, чтобы привести горло в норму? “Желательно сразу выпить теплое молоко с маслом и медом. Этот спасительный эликсир является идеальным лечением при экстренной помощи. Такой напиток очень хорошо смягчает голосовые связки и в целом расслабляет горло“ — рекомендует певица.

“Если ситуация совсем критическая. поднялась температура, например, то в первую очередь рекомендуется употреблять большое количество жидкости, а также закутаться всеми возможными теплыми вещами и посидеть несколько дней дома. Когда человек сильно приболел, то уже ничего не поможет, нужно лечиться. Естественно, отказаться от плохих привычек: не пить алкоголь, не курить, не употреблять жесткую и острую пищу. И стараться по минимуму разговаривать, и тем более не кричать. В идеале хорошо похрипеть. Есть даже такое упражнение у вокалистов: когда человек хрипит, то тоже расслабляются голосовые связки”, — продолжила она.

Можно также сходить в баню, но при двух условиях. Во-первых, температура в парилке должна быть довольно низкой (50-60 градусов) — там можно негромко (а то и про себя) пропевать любые буквы. Во-вторых, за сутки до этого в принципе исключить алкоголь.

При этом Саша Круглова отмечает, что при хронических заболеваниях лучше не заниматься подобным самолечением, а обратиться к врачу. Особенно в нынешнее время, когда поначалу за банальную простуду можно принять коронавирус.