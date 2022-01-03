Психолог предложил спорный способ распознать измену

Дэниел Акон раскрыл способ распознать измену на своей странице в социальной сети. Он считает, что одним из главных признаков неверности является внезапная смена поведения партнера. “Если ваш партнер начинает обвинять вас в измене без всяких доказательств или беспокоится, что вы слишком близко с кем-то общаетесь, — это обычно значит, что он сам изменяет. Он просто беспокоится, что вы делаете то же самое”, — сказал Акон.

Специалист пояснил, что люди склонны проецировать свой внутренний мир на других и приписывать им собственное поведение. При этом психолог оговорился, что этот признак может оказаться верным только в том случае, если отношения между партнерами прежде были честными и открытыми.

Несмотря на то, что многие люди заинтересовались предложенным Аконом способом, нашлись и те, кто высказал несогласие с ним. “Я тревожусь не потому, что сам изменяю, а потому что боюсь получить душевную рану, как только я полностью откроюсь перед человеком”, — написал один из пользователей.

“Не думаю, что метод рабочий. А что, если человек просто тревожится о том, что его могут бросить?” — добавил другой.