Психологи назвали 5 причин, объясняющих, почему людям всё чаще снится огонь

Ярость и паника

Чаще всего яростное пламя указывает на гнев, который терзает сновидца наяву и не даёт нормально жить. Или же это может быть беспомощность — рядом с человеком появляется источник возгорания, и ему срочно нужно как-то его потушить, но не получается. Ощущение тревоги и паники охватывает сновидца в мире грёз, повторяя его чувства из реального мира.

Выгорание

Эмоциональное выгорание — не шутки, и разум может предупреждать об этом заранее. Чаще всего в таких случаях во снах появляется горящий дом, который затем оставит после себя пустой выжженный каркас — именно так себя ощущают люди, вымотанные эмоционально.

Желание помочь

Если сновидец ночью видит лесной пожар, то чаще всего он вызван необъяснимым желанием помочь во время любой катастрофы — реальной или эмоциональной. Это необязательно связано с экологией, но иногда такие сны появляются во время крупных мировых катаклизмов — наводнений, землетрясений и других. А также если близкие сновидца находятся в трудной ситуации, ухудшающейся с каждой минутой.

Трансформация

Возрождение феникса из пепла — самое яркое сравнение для этого пункта. Нередко спокойное и тёплое пламя, например у камина или костра, указывает на то, что человек готовится к кардинальным изменениям — в отношениях, на работе или внутри себя. Терять вещи в огне в данном случае не страшно, вероятно, разум подсказывает, что без них станет лучше. Проснувшись, нужно поискать в себе чувство потери — если его нет, значит, предмет или человек действительно были лишними в жизни.

Желание или любопытство

Эти чувства могут пожирать человека словно огонь — и именно потому они ассоциируются с пламенем. Вероятно, сновидец испытывает необходимость высказать что-то или выучить нечто новое. В его окружении также может находиться потенциальный любовный партнёр, об идеальности которого сновидец ещё не догадался — в отличие от его подсознания.