ФОТО | Как тебе такое, Илон Маск? Котики заблокировали спутниковый Интернет

31 декабря житель деревни Кенанстон (провинция Саскачеван) Аарон Тейлор рассказал, что у него начал сбоить интернет от Starlink по необычной причине — его облюбовали дворовые коты. Дело в том, что тарелка смотрит почти вертикально вверх, что делает её идеальной “лежанкой”. Более того — в холодную погоду включается режим “обогрева”: она нагревается, чтобы растопить лёд и снег, которые могут создавать помехи.

Аарон Тейлор подчеркнул, что у уличных котов есть во дворе собственный домик с обогревом, водой и едой — но те сами выбрали в -25 градусов мороза именно тарелку Starlink. Канадец установил её на земле, так как планирует переделывать дом, у которого сейчас старая крутая крыша.

Правда, из-за захвата котами интернет у Тейлора практически перестал работать. Тарелка всё ещё ловила сеть, но скорость сильно замедлилась, отметил автор поста. Пользователи твиттера в шутку прозвали ситуацию “уязвимостью CAT5”: с одной стороны, так называется стандартный интернет-кабель, с другой — котов действительно пять. Твит в итоге лайкнул и сам Илон Маск.