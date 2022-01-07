Популярные на завтрак продукты оказались опасными

Тараско назвала вредными крепкий чай и кофе натощак, поскольку они раздражают слизистую желудочно-кишечного тракта и не заряжают организм энергией. Опасными также оказались торты, конфеты и пирожные, богатые быстрыми углеводами. Они быстро всасываются и провоцируют всплеск глюкозы. В результате употребления этих популярных сладких продуктов быстро возникает чувство голода и головная боль.

“Жирное мясо, копченые, маринованные изделия — все это тяжелая для переваривания пища. После такого завтрака, как правило, наступает сонливость, снижается работоспособность”, — объяснила диетолог.

Медик посоветовала во все приемы пищи соблюдать правила пищевой тарелки, согласно которому необходимо съедать около четверть от общего количества белка.

“Это могут быть яйца, творог, индейка, курица, какая-то нежирная рыба, половина — овощи и фрукты, четверть — это длинные углеводы или цельные злаки”, — отметила Тараско.

По мнению эксперта, белок можно дополнить небольшим количество жиров, масла ГХИ или нерафинированных растительных масел и орехов.