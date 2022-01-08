В Испании права животных приравняли к правам детей

Теперь при бракоразводном процессе судья должен будет учитывать интересы питомцев и определять, с кем из хозяев ему будет лучше. “Животные являются частью семьи, и когда семья решает расстаться, к судьбе животного должно уделяться такое же серьезное внимание, как и судьбе других членов семьи”, — заявила адвокат Лола Гарсия.

По ее словам, такая практика поможет сократить количество брошенных животных или питомцев, с которыми плохо обращаются. Правозащитница добавила, что партнер, который смог доказать финансовую состоятельность или которому была предоставлена опека над детьми, имеет больше шансов получить опеку над любыми домашними животными.

Отмечается, что в октябре 2021 года суд в Мадриде уже выносил решение по данному вопросу. Тогда судья рассматривал спор неженатой пары и постановил, что мужчина и женщина несут одинаковую ответственность за питомца и должны ухаживать за ним по очереди в течение месяца.

Подобный подход практикуется и в других странах Европы, в том числе во Франции, Германии и Португалии.