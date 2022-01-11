Хочешь развестись? Используй эти 5 фраз в разговоре с мужем

“У него больше”



Необязательно в таком виде. Просто первая заповедь счастливых отношений — не сравнивай! Супругам нужно забыть, что у других людей что-то больше, лучше и красивее. Особенно это правило касается интимной жизни.

“Не сравнивайте своего мужчину, а особенно ваши какие-то интимные моменты в жизни с другими мужчинами, которые у вас были”, — сказала психолог.

“Не нравится — уходи”



Эта фраза, а также “не нравится — разводись” могут запрограммировать любого, кто слышит их слишком часто.

“Рано или поздно у мужчины или у женщины создастся подсознательная программа, что действительно пора уйти”, — отметила Екатерина Есичева.

“Ты должен”



Еще одна фраза, которая может разрушить ваши отношения. "Долги" при этом могут быть самые разные: “Ты должен заботиться обо мне”, “Ты должен нас возить отдыхать”, "Ты должен отдавать всю зарплату..." "Представим стул над головой, который вы все время носите и вашему партнеру на голову надеваете. Это очень тяжело, когда вы отправляете такую энергию вашему партнеру. Никто никому ничего не должен”, — пояснила специалист. По словам Есичевой, в семейной жизни все должно происходить по обоюдному желанию.



“Мне все надоело”



Варианты: “Я устала”, "Мне грустно", “Мир такой плохой”, “И ты тоже какой-то плохой, ты ничего не делаешь”. Специалист утверждает, что не каждый, даже самый терпеливый человек, готов выслушивать постоянное нытье и жалобы. И даже если люди безумно любят друг друга, вечная позиция “жертвы”, которую выбирает один из партнеров, может навредить семейной идиллии.



“Мне ничего не надо”