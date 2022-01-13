Опасные продукты, которые лучше не употреблять на ужин

Об опасных продуктах и правильных привычках в питании вечером рассказала диетолог Галина Краснова. Она подчеркнула, что пищеварительная система человека наиболее активна в первой половине дня. Поэтому утренняя еда всегда лучше усваивается и дает больше энергии.

В свою очередь еда, употребленная после 17 часов, переваривается очень долго. Примерно с 23 часов, по словам диетолога, начинают восстанавливаться печень и желчный пузырь. А поздний ужин не дает этому процессу произойти, из-за чего силы организма тратятся на переваривание пищи, а не восстановление. Краснова отмечает, что это чревато нарушениями сна и плохим самочувствием после пробуждения.

Диетолог предупреждает, что употребление быстрых углеводов на ужин может нанести серьезный вред. К ним относятся картофельное пюре, хлебобулочные изделия, макароны, сладости и другие продукты. Организму тяжело перерабатывать эту пищу, поэтому после ее приема люди часто сталкиваются со вздутием живота и газообразованием. После ужина, по мнению специалиста, не должно быть никаких неприятных ощущений. Людям с хроническими заболеваниями ЖКТ быстрые углеводы строго противопоказаны.

Кроме того, эксперт добавила, что кисломолочная продукция в качестве ужина тоже не представляет собой идеальный вариант. Она полезна далеко не всем, и к тому же из-за этих продуктов может подниматься уровень инсулина в крови, что ведет к набору веса и утренней отечности. Также Краснова порекомендовала заменить полуфабрикаты и красное мясо на рыбу, морепродукты и яйца. А от употребления вина специалист предостерегла, поскольку в нем содержится фруктоза, и она существенно нагружает печень в период сна.