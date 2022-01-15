Названы вещи, которые нельзя делать после сорока

1. Забывать тренировать мозг

Доктор Вернон Уильямс, доктор медицинских наук , спортивный невролог и директор Центра спортивной неврологии в Институте Седарс-Синай Керлан-Джобе в Лос-Анджелесе, рассказал, что исследования показали, что наиболее эффективные упражнения для мозга формируют новые нейронные связи. Сегодня существует множество программ тренировки мозга, приложений для смартфонов и других “уловок”.

Изучение иностранного языка, новый вид спорта или даже просто другой маршрут на работу утром. Дело в том, что он должен быть новым и незнакомым.

Сложные упражнения, физические или умственные, расширяют нервные пути, потому что требуют целенаправленных усилий.

Это окупается. Наш мозг устроен так, чтобы ценить награды. Выбирайте занятия, которые сложны, но доставляют удовольствие ”.

2.Плохая осанка

Доктор Нил Ананд, доктор медицинских наук , профессор ортопедической хирургии, говорит: “Боль в спине, особенно боли в пояснице, может быть вызвана плохой осанкой и слабыми мышцами живота. И это те области, на которые нужно воздействовать и укреплять, чтобы облегчить боль и предотвратить обострения в будущем.

Сохранение осанки имеет решающее значение не только во время тренировок, но и в повседневной жизни. “Плохая” осанка — одна из основных причин хронических болей в спине, и вот почему. Позвоночник имеет три естественных изгиба: изгиб вперед на шее, изгиб назад в верхней части спины и изгиб вперед в нижней части спины. Правильная осанка, при которой позвоночник выровнен прямо над тазом, помогает сохранить эти естественные изгибы, в то время как сгорбленная поза может растянуть мышцы и добавить дополнительную нагрузку на определенные области. Мышцы верхней части спины станут чрезмерно развитыми, и, поскольку мышцы нижней части спины и кора будут пытаться компенсировать это, может возникнуть ужасная боль в спине.

Вот несколько упражнений для укрепления живота, которые вы можете попробовать дома: