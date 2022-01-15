Названы вещи, которые нельзя делать после сорока(3)
1. Забывать тренировать мозг
Доктор Вернон Уильямс, доктор медицинских наук , спортивный невролог и директор Центра спортивной неврологии в Институте Седарс-Синай Керлан-Джобе в Лос-Анджелесе, рассказал, что исследования показали, что наиболее эффективные упражнения для мозга формируют новые нейронные связи. Сегодня существует множество программ тренировки мозга, приложений для смартфонов и других “уловок”.
Изучение иностранного языка, новый вид спорта или даже просто другой маршрут на работу утром. Дело в том, что он должен быть новым и незнакомым.
Сложные упражнения, физические или умственные, расширяют нервные пути, потому что требуют целенаправленных усилий.
Это окупается. Наш мозг устроен так, чтобы ценить награды. Выбирайте занятия, которые сложны, но доставляют удовольствие ”.
2.Плохая осанка
Доктор Нил Ананд, доктор медицинских наук , профессор ортопедической хирургии, говорит: “Боль в спине, особенно боли в пояснице, может быть вызвана плохой осанкой и слабыми мышцами живота. И это те области, на которые нужно воздействовать и укреплять, чтобы облегчить боль и предотвратить обострения в будущем.
Сохранение осанки имеет решающее значение не только во время тренировок, но и в повседневной жизни. “Плохая” осанка — одна из основных причин хронических болей в спине, и вот почему. Позвоночник имеет три естественных изгиба: изгиб вперед на шее, изгиб назад в верхней части спины и изгиб вперед в нижней части спины. Правильная осанка, при которой позвоночник выровнен прямо над тазом, помогает сохранить эти естественные изгибы, в то время как сгорбленная поза может растянуть мышцы и добавить дополнительную нагрузку на определенные области. Мышцы верхней части спины станут чрезмерно развитыми, и, поскольку мышцы нижней части спины и кора будут пытаться компенсировать это, может возникнуть ужасная боль в спине.
Вот несколько упражнений для укрепления живота, которые вы можете попробовать дома:
Планка — начните с того, что лягте животом на пол, поставьте ноги на ширине плеч и примите положение, как будто вы собирались отжиматься. Вместо того, чтобы опускаться в отжимание, удерживайте положение планки около 30 секунд, а затем повторите три раза (с коротким перерывом между ними). Делайте это утром, вечером или и тем, и другим, когда начнете становиться сильнее.
Скручивания пресса — но если вы собираетесь делать это, убедитесь, что ваше положение и форма правильные, а также что вы включаете различные типы скручиваний, чтобы избежать дальнейшего вреда для спины. Начните с того, что лягте на пол на спину, согните колени под углом 90 градусов и сосредоточьтесь на том, чтобы поднять голову и грудь к потолку. Попробуйте для начала 5 подходов по 10 повторений и увеличивайте их по мере наращивания выносливости; но помните, что при выполнении этих упражнений необходимо поддерживать правильную осанку, чтобы избежать дальнейших травм! ”
3. Слишком быстрое начало программы тренировки
Доктор Берт Мандельбаум, доктор медицины, специалист по спортивной медицине заявляет: “Вместе с новым фитнесом для тех, кто не занимается им регулярно, возникает реальный риск травм, которые могут варьироваться от переломов, растяжений, растяжений или боли в коленях и спине. Тренируетесь ли вы в течение многих лет и хотите повысить интенсивность или вы новичок в этом, безопасность остается на первом месте в списке приоритетов. Предотвращение травм позволит вам продолжать двигаться к своим целям в фитнесе.
4. Курение
Доктор С. Адам Рамин, доктор медицинских наук , хирург-уролог говорит: “Курение не только вредит вашим легким. Ваши почки и мочевой пузырь, система фильтрации вашего тела, также должны перерабатывать токсины сигаретного дыма. Они не были созданы для такой нагрузки. Это убивает их. Буквально. От риска почечной недостаточности до нескольких типов урологического рака, курение — одна из привычек образа жизни, которая на самом деле не стоит того. Ваши легкие — не единственные органы, которые вздыхают с облегчением ”.
5. Отсутствие мониторинга артериального давления
Доктор Рамин спрашивает: “Знаете ли вы, что высокое кровяное давление вредно не только для вашего сердца? Оно также оказывает серьезное и продолжительное воздействие на ваши почки. Фактически, неконтролируемое высокое кровяное давление является одной из основных причин почечной недостаточности в США
6 Набираете вес
“Ожирение — один из самых высоких факторов риска для множества видов рака, включая рак мочевого пузыря и почек”, — объясняет доктор Рамин. “Но вы можете быть удивлены, узнав, что исследования показали, что простой избыточный вес, не обязательно клинический ожирение, также увеличивает риск. Хорошие новости? В отличие от генетических или наследственных факторов, которые мы не можем контролировать, ожирение можно предотвратить.
7. Отсутствие скрининга на низкий тестостерон
Врач может предложить начать заместительную гормональную терапию, которая включает введение тестостерона в виде инъекции, пластыря, геля или таблеток, чтобы поднять его уровень до нормального, здорового диапазона ”.
8. Игнорирование здоровья простаты и отсутствие скрининга
“Я знаю, что многие мужчины часто избегают врача, если что-то не кажется “неправильным”, но это неадекватный подход к своему здоровью. Запланируйте ваше физическое обследование; оно ВСЕГДА того стоит”, — рассказал медик изданию
9. Не проходить колоноскопию
Доктор Ашкан Фархади, доктор медицины , гастроэнтеролог медицинского центра MemorialCare Orange Coast в Фаунтин-Вэлли, Калифорния, объясняет: “Основываясь на текущих рекомендациях основных желудочно-кишечных научных обществ, первый скрининг на колоректальный рак должен быть проведен в возрасте 50 лет — если в анамнезе нет колоректальный рак в семье. Недавно некоторые общества решили установить возраст 45 лет, но это все еще не является стандартом лечения.
10. Вечеринки всю ночь напролет
Доктор Стейси Дж. Стивенсон,признанный лидер в области функциональной медицин, говорит: “Просто потому, что вы могли раньше не спать ночами, вы не должны делать это сейчас. Сон абсолютно важен, когда вы становитесь старше. Многие различные исследования показали, что взрослые, которые регулярно спят менее 7 часов в сутки с большей вероятностью заболеют сердечно-сосудистыми заболеваниями, ожирением, диабетом и депрессией . У них может быть более высокая вероятность развития деменции, поскольку лимфатическая система очищает мозг от отходов во время глубокого сна, которые могут сокращаться у людей, которые ложатся спать слишком поздно. Сон менее 5 часов в день повышает риск преждевременной смерти , а связаа с большим количеством проблем со здоровьем и расстройствами настроения.