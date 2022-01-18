Супруги, прожившие вместе 81 год, поделились секретом крепких отношений

Рон и Джойс Бонд, которым сейчас 102 и 100 лет, полюбили друг друга во время Второй мировой войны. Супруги рассказали, что это была любовь с первого взгляда и они сразу же поженились в 1941 году.

Причиной долгих крепких отношений муж и жена назвали принцип равноправия, которого придерживались все эти годы. “Мы чувствуем себя отлично! В наших отношениях никогда не было начальника. Мы оба берем друг от друга и отдаем друг другу все, что можем”, — заявила Джойс.

Сейчас супруги живут в пансионате ExtraCare Shenley Wood Retirement Village в графстве Бакингемшир, где у них есть отдельная квартира. Долгожителей часто навещают дети, внуки и правнуки. В день 80-й годовщины свадьбы, 4 января 2021 года, муж и жена получили личное поздравление от Елизаветы II.

“Иногда жизнь бывает трудной, но мы через все проходим вместе. Мы заботимся друг о друге”, — сказал журналистам Рон.