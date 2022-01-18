Диетолог — о пользе и вреде разных видов масел

Виды масел

Все жиры делятся на две группы — насыщенные и полиненасыщенные жирные кислоты. К первым относятся сливочное, топленое, кокосовое масла. Ко вторым — все растительные. Кроме того, есть также мононенасыщенные жирные кислоты, подвид ненасыщенных жиров, — это оливковое масло.

В чем разница между этими группами?

“Насыщенные жиры более стабильны, а полиненасыщенные подвержены кислородному окислению, — пояснила Кононенко. — Это процесс, когда под воздействием кислорода и света масло начинает окисляться с образованием свободных радикалов. Они вредны для нашего организма и могут вызвать онкологические заболевания”.

Поэтому для хранения масел и сохранения их питательных свойств стоит выбирать жестяную банку. Так масло будет защищено от солнечных лучей. И обязательно нужно следить за сроками хранения масел — то же подсолнечное очень сильно подвержено процессу окисления.

“Поэтому подсолнечное масло лучше либо вообще исключить из рациона или использовать только на ранних сроках его хранения”, — пояснила нутрициолог.

Для жарки или в салат?

Инна Кононенко рекомендовала использовать растительные масла только для заправки салата. Причем лучше всего их постоянно чередовать.

“Существует много других полезных масел — например, масло авокадо или ореховые масла, как масло макадамии. Ореховые масла содержат дополнительно омега-9 жирные кислоты, которые не так часто встречаются у нас в рационе и являются профилактикой раковых заболеваний”, — рассказала диетолог.

А для жарки продуктов лучше подойдут сливочное, топленое или кокосовое масло — они более устойчивы к воздействию температуры и не будут выделять свободные радикалы.

“Наиболее полезным будет являться топленое масло, нежели сливочное, потому что в нем больше витаминов, микроэлементов, меньше молочного белка, казеина, который может являться провокатором аутоиммунных и воспалительных заболеваний. А также в нем меньше лактозы, потому что лактозу не все люди переносят”.