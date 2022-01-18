Блогерше своей свадьбой удалось удивить даже Лас-Вегас: она вышла замуж за цвет

Невеста рассказала, что со своим неосязаемым избранником встречалась большую часть своей жизни. Поэтому на торжественную церемонию она приехала в розовом лимузине, под венец пошла в розовом платье и, наконец, надела на палец розовое обручальное кольцо.

Одержимая женщина, как ее называют в соцсетях, прославилась еще шесть лет назад — тогда она потратила больше полутора миллионов долларов, чтобы окружить себя любимым цветом. И была признана самым розовым человеком в мире.