Блогерше своей свадьбой удалось удивить даже Лас-Вегас: она вышла замуж за цвет(7)
Как известно, сыграть свадьбу в Лас-Вегасе настолько просто, что кто-то туда ради этого и едет. Неудивительно, что в Вегасе было сыграно столько различных свадеб, что его удивить, казалось бы, невозможно. Однако 60-летней блогерше это удалось!
Блогер из Калифорнии Киттен Кей Сера вышла замуж за… розовый цвет.
Невеста рассказала, что со своим неосязаемым избранником встречалась большую часть своей жизни. Поэтому на торжественную церемонию она приехала в розовом лимузине, под венец пошла в розовом платье и, наконец, надела на палец розовое обручальное кольцо.
Одержимая женщина, как ее называют в соцсетях, прославилась еще шесть лет назад — тогда она потратила больше полутора миллионов долларов, чтобы окружить себя любимым цветом. И была признана самым розовым человеком в мире.