ФОТО | Был мужчиной с женой и тремя детьми: Герой латвийского телешоу Марис прошел операцию по смене пола и стал женщиной

Мадара уже давно сообщила своим подписчикам в Twitter, что готова осуществить самую большую мечту своей жизни — стать полноценной женщиной и собирает для этого пожертвования. Мадара — трансперсона и когда-то была Марисом, с женой и тремя детьми, но всегда чувствовала себя женщиной. Ей был установлен диагноз — транссексуализм. Это означает, что человек чувствует, что родился не в своем теле.

В начале января 38-летняя женщина отправилась в Таиланд, где ей сделали операцию по смене пола. Она сообщила в Twitter о подготовке к операции.

“Только что приходил врач-психиатр, мы поговорили, он записал разные вещи. Он поблагодарил меня за хороший разговор и за то, что я “прошла” этот тест: меня допустили к операции. Здесь ничего нельзя сделать без заключения от местного психиатра и психиатра из родной страны”, — написала Мадара.

Перед операцией ее охватило волнению, но в день операции оно прошло, и в конце концов утро 12 января она встретила уже женщиной: “Я снова в палате. Шестичасовая операция закончилась. Счастью нет предела. Большая усталость, время отдохнуть”. После операции Мадара написала: “Это самый счастливый день в моей жизни. Новый день рождения. Те, кто хочет сказать, что я пожалею об этом, не тратьте время зря — и ваше, и мое!”.