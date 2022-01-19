Умер старейший в мире мужчина, совсем немного не дожив до 113 лет

Мужчина попал в Книгу рекордов Гиннесса 10 сентября 2021 года, на тот момент ему было 112 лет и 211 дней. Сатурнино де ла Фуэнте родился в Леоне 11 февраля 1909 года. При жизни мужчина вспоминал, что из-за небольшого роста (150 сантиметров) его не призвали в армию в годы гражданской войны в Испании (1936−1939), тогда он открыл собственное обувное дело и начал делать обувь для солдат. В свободное время он играл в футбол и болел за команду родного города — “Культураль Леонеса”.