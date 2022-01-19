Диета для хорошего сна

Результаты анализа были изложены в медицинском журнале Annual Review of Nutrition. “Мы обнаружили связь между диетой, содержащей достаточное количество фруктов и овощей, а также бобовых и черного хлеба из цельнозерновой муки, и более высоким качеством сна”, — утверждает один из авторов исследования, специалист по диетологической медицине из Колумбийского университета Мари-Пьер Сент-Ондж.

Хорошему сну способствуют содержащиеся в этих продуктах гормон мелатонин, регулирующий ритмы сна и бодрствования, и аминокислота триптофан, необходимая организму для синтеза мелатонина. Кроме того, по словам Сент-Ондж, данные свидетельствуют, что употребление бобовых с высоким содержанием клетчатки, например, чечевицы или нута, ведет к повышению эффективности сна. Иными словами, люди, которые их едят, быстрее засыпают.

“Когда я просыпаюсь и думаю: “Это был исключительно хороший сон”, я пытаюсь запомнить, что я сделала такого, что могло этому поспособствовать. Часто мы обращаем внимание только на плохой сон, но польза может быть и от более позитивного подхода”, — говорит Мари-Пьер Сент-Ондж.