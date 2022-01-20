ТОП-5 пугающих предсказаний Стивена Хокинга(2)
Выдающийся британский астрофизик-теоретик Стивен Хокинг в этом году мог бы отметить свой 80-летний юбилей. Известного популяризатора науки, который совершал открытия и создавал собственные теории вопреки неизлечимой болезни, не стало в 2018 году. Но он оставил богатое наследие, многие строчки которого человечеству стоит почаще перечитывать, чтобы не реализовать один из печальных сценариев Хокинга, — предупреждает 5-tv.
Искусственный интеллект атакует человечество
Ученый утверждал, что активное развитие искусственного интеллекта (ИИ) чревато опасными последствиями, ведь техника на определенном этапе может выйти из-под контроля. По мнению Хокинга, компьютеры способны во многом превзойти человека и даже заменить его, если однажды будет разработан ИИ, способный создавать собственные копии. Сегодня мы видим, как новые технологии внедряются во все сферы нашей жизни. Беспилотные автомобили и человекоподобные роботы –консультанты в городских многофункциональных центрах пока только часть большого эксперимента, но вот к голосовым помощникам и навигаторам в своем смартфоне мы уже привыкли.
Совершенствование homo sapiens
Хокинг полагал, что человечество обязательно захочет улучшить свои физические и интеллектуальные характеристики за счет новых технологий. При этом эволюционный процесс, не обоснованный природными факторами, будет происходить неравномерно. В результате сверхлюди могут просто вытеснить остальную, “не улучшенную” часть общества.
Следующая остановка — Марс: колонизация планет
По мнению Хокинга, человечество сможет спастись от самоуничтожения только в одном случае — если найдет способ колонизировать другие планеты. Ученый указывал на то, что в жажде богатства и потребления люди наносят непоправимый ущерб Земле, что рано тили поздно приведет к катастрофическим последствиям. Именно поэтому легендарный Хокинг напоминал — почаще смотрите на звезды, если хотите выжить.
Как раз лайкнуть: легкий заработок в сети
Выдающийся ученый не отрицал пользу интернет-технологий и те широкие возможности, которые предоставляет сеть для общения и получения новых знаний. Однако Хокинг понимал, что иллюзия легкого заработка в онлайне может привести к очередной финансовой катастрофе. Затраты на создание контента, к примеру, для тех же соцсетей, обычно невелики, однако продажа информационного продукта приносит сверхприбыли. Подобные примеры убеждают людей, что заработать в интернете можно без особых усилий. Все это приводит к надуванию финансового пузыря, который рано или поздно лопнет и спровоцирует глобальный кризис.
Сбежавший вирус: страшный сон наяву
С началом пандемии коронавируса об этом предсказании знаменитого физика-теоретика вспоминают с содроганием. И хотя предположения об искусственном происхождении COVID-19 остаются лишь теорией, многие параллели в истории его возникновения и распространения по миру заставляют задуматься. Хокинг не раз говорил о том, что генная инженерия обладает едва ли не большей опасностью для человечества, чем ядерное оружие. По словам ученого, лабораторные исследования не всегда можно проконтролировать. В определенный момент случайно или чьему-то умыслу искусственно выведенный вирус может вырваться на свободу и погубить множество людей.