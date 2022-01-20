ТОП-5 пугающих предсказаний Стивена Хокинга

Искусственный интеллект атакует человечество

Ученый утверждал, что активное развитие искусственного интеллекта (ИИ) чревато опасными последствиями, ведь техника на определенном этапе может выйти из-под контроля. По мнению Хокинга, компьютеры способны во многом превзойти человека и даже заменить его, если однажды будет разработан ИИ, способный создавать собственные копии. Сегодня мы видим, как новые технологии внедряются во все сферы нашей жизни. Беспилотные автомобили и человекоподобные роботы –консультанты в городских многофункциональных центрах пока только часть большого эксперимента, но вот к голосовым помощникам и навигаторам в своем смартфоне мы уже привыкли.

Совершенствование homo sapiens

Хокинг полагал, что человечество обязательно захочет улучшить свои физические и интеллектуальные характеристики за счет новых технологий. При этом эволюционный процесс, не обоснованный природными факторами, будет происходить неравномерно. В результате сверхлюди могут просто вытеснить остальную, “не улучшенную” часть общества.

Следующая остановка — Марс: колонизация планет

По мнению Хокинга, человечество сможет спастись от самоуничтожения только в одном случае — если найдет способ колонизировать другие планеты. Ученый указывал на то, что в жажде богатства и потребления люди наносят непоправимый ущерб Земле, что рано тили поздно приведет к катастрофическим последствиям. Именно поэтому легендарный Хокинг напоминал — почаще смотрите на звезды, если хотите выжить.

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