5 типов женщин, по которым сходят с ума богатые мужчины

Раньше состоятельные мужчины выбирали себе пару по внешности: красотка должна была просто свисать с руки и придавать статуса. Но терпеть пустышку рядом с собой очень сложно, а потому теперь миллионеры отдают предпочтение девушкам с характером.

Фейерверк

С этой игривой и активной девушкой точно не соскучишься. Она нацелена на победу и ни минуты не посидит на месте. Такая зажигалка всегда мыслит позитивно и старается не концентрироваться на неприятностях, с ней легко и интересно. И любой мужчина рядом с ней будет побеждать чаще всего.

Королева

Такую девушку просто так не завоевать, и постараться придётся даже самому богатому мужчине на свете. Королева знает себе цену, а потому будет требовать подарки за баснословные деньги. Зато она не будет играть в игры и пытаться манипулировать кавалером. Уверенность и уважение к себе дама будет транслировать и на своего избранника, а потому за её сердцем выстраивается очередь из воздыхателей, в которых такая неприступная особа вызывает желание покорять и завоёвывать.

Эгоистка

Этот тип девушек любит проводить время с пользой для себя и посвящать его собственному совершенствованию. Такие красотки проводят часы в спортзалах и спа-салонах, становясь попросту неотразимыми. Ими приятно похвастаться перед друзьями, и рядом с ними жизнь превращается в сказку. Девушки с таким типом личности волнуются о комфорте, а потому и мужчинам становится уютно.

Охотница

Такие девушки часто всего добиваются сами, пробиваясь с самых низов на вершину мира. Они не будут приставать с расспросами и донимать пустыми разговорами — у этих завоевательниц всё чётко и по расписанию. Они настраивают мужчин рядом с собой на боевой лад и помогают в покорении новых горизонтов, причём нередко в качестве правой руки и верного соратника.

Умница

Девушки с таким типом личности знают, когда высказать свою аргументированную точку зрения, а когда лучше промолчать. У них нередко несколько высших образований, и при этом они находят время для различных курсов. Эти девушки могут поддержать разговор обо всём на свете и отлично занять гостей во время светских вечеров. Они умело находят нужных людей в толпе и заводят полезные связи, поэтому для богатых мужчин такие девушки — настоящее сокровище.