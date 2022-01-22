Что лучше не поднимать с земли во избежание неприятностей

Вместе с находкой вы рискуете получить болезни, финансовые проблемы и разлад с близкими, если такой негативный фон присутствовал в жизни бывшего хозяина.

Кроме того, при виде неожиданной находки стоит вспомнить, что ее могли оставить не случайно. К примеру, нередко различные ритуалы на обретение богатства или для выздоровления после тяжелого недуга предполагают, что его исполнитель как бы “откупается” от постигших его страданий, выбрасывая порой весьма ценные вещи. Тот, кто их подберет, вынужден будет поплатиться собственным благополучием. К каким же вещам особенно опасно даже прикасаться?

Ювелирные украшения

Издавна через драгоценные металлы наводили порчу и сглаз. Не стоит подбирать серьги, цепочки или кольца, особенно обручальные. Это сулит неудачи в личной жизни.

Часы

Механизм, отмеряющий время, всегда использовался для магических обрядов, целью которого является продление жизни. Найденные часы могли принадлежать умирающему, с которым новый владелец вынужден будет “поменяться” отведенными годами жизни.

Монеты

Казалось бы, деньги –одна из наиболее обезличенных вещей на свете. Однако эксперты в области магии знают, что найденные монетки могут принести как удачу в делах — если их энергетика имеет положительный заряд, так и ввергнуть нового владельца в нищету. Стоит ли рисковать?

Нательный крест

Нательный крест — не просто украшение. Это некий символ чужой судьбы и грехов, которые человек замаливал в этом крестике, в том числе. Подбирая такую вещь, вы можете изменить свою судьбу, приняв на себя ответственность за чужие прегрешения.

Ключи

Эту вещь теряют чаще всего. Но иногда это делается не случайно. Дело в том, что ключ с точки зрения магии, олицетворяет проникновение в сердце и мысли другого человека. Именно поэтому их используют при любовных приворотах.