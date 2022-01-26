26.01.2022, 15:00
“Курение уменьшают длину достоинства”: доктор Мясников бьет ниже пояса
ФОТО: screenshot - youtube
В программе Андрея Малахова обсудили недавний конфуз: один американец пожаловался, что после коронавируса его главная гордость стала на 4 см короче. Телеведущий Александр Мясников заявил, что что подобное бывает и у заядлых курильщиков.
“Я говорю, что десять лет курения уменьшают длину мужского достоинства на сантиметр — имеется в виду, что сосуды сужаются, эрекция падает”.
Мясников добавил, что сейчас модно все сваливать на коронавирус. “Чуть что — сразу коронавирус. Постковидные ограничения — это диагноз исключения. Надо помнить. Хороший врач не спишет плохое самочувствие на погоду, возраст и перенесенный коронавирус”, — заявил врач.