15 заповедей профилактики деменции

Деменция становится испытанием не только для больного человека, а и для его родственников. Для того, чтобы минимизировать риски ее появления, по словам кардиолога Дианы Новиковой, необходимо как можно раньше начинать интенсивную модификацию факторов риска. Об этом пишет Medikforum.