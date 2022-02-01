15 заповедей профилактики деменции(11)
Деменция становится испытанием не только для больного человека, а и для его родственников. Для того, чтобы минимизировать риски ее появления, по словам кардиолога Дианы Новиковой, необходимо как можно раньше начинать интенсивную модификацию факторов риска. Об этом пишет Medikforum.
1. Двигайтесь: умеренная физическая активность не менее 150 минут в неделю улучшит когнитивную функцию.
2. Учитесь: чем выше уровень образования, тем выше когнитивный резерв, а значит ниже риск деменции.
3. Общайтесь: необходимо расширять круг социальных контактов.
4. Следите за давлением: контроль давления в среднем возрасте снижает риски когнитивных нарушений.
5. Питайтесь правильно: наиболее эффективной считается средиземноморская диета, в которой основной акцент делается на употребление разнообразных растительных продуктов, оливкового масла, а также умеренное добавление в меню рыбы, птицы, молочных продуктов, кофе и ограничение мяса.
6. Контролируйте холестерин: высокий уровень холестерина считается одним из важнейших “провокаторов” деменции.
7. Следите за весом: риск развития деменции увеличивается у людей, как с избыточной, так и с недостаточной массой тела.
8. Откажитесь от курения и алкоголя.
9. Следите за уровнем сахара в крови.
10. Лечите храм и апноэ.
11. Лечите фибрилляцию предсердий.
12. Используйте, при необходимости, слуховые аппараты.
13. Лечите депрессию.
14. Минимизируйте время проведенное перед телевизором.
15. Обеспечьте полноценный сон.