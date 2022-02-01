ТОП-5 пар знаков Зодиака, у которых рождаются успешные и одаренные дети

Близнецы и Водолей

У этой пары обязательно на свет появится одаренный ребенок. Он будет талантлив в точных и гуманитарных науках. Задача родителей помочь малышу определиться с направлением деятельности.

Лев и Стрелец

В таком союзе рождаются дети с особым складом ума. В школе они учатся на “отлично” и с удовольствием продолжают получать знания даже в зрелом возрасте. Кроме того, они стремятся освоить несколько высших образований, чтобы ориентироваться в разных сферах.

Козерог и Весы

Зачастую, в этих парах рождается много детей, которые становятся весьма успешными в жизни. Они любят учиться и стараются достигать своих целей умом и трудолюбием. Многие из них занимают руководящие посты в крупных компаниях.

Рыбы и Телец

Талантливые малыши рождаются и в этом союзе. С малых лет они отличаются от других: тогда как другие дети только учат буквы, эти вундеркинды уже запоминают поэмы и длинные стихи. В жизни часто становятся успешными бизнесменами, но обладают также и творческими навыками.

Овен и Скорпион

У детей, рожденных в этой паре, высоко развит интеллект. С малых лет их дети тянутся к знаниям и посещают разнообразные кружки. Однако астрологи советуют рационально подходить к данному вопросу, поскольку малыши одарены природой и сами определят, что у них получается лучше всего.