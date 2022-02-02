Весны не будет! Сурок, который должен был ее предсказать, умер перед самым Днем сурка

Каждый год 2 февраля в США отмечают день сурка. В этот день смотрят на поведение сурков и предсказывают, ждет ли американцев ранняя весна или долгая зима. Если животное, выходя из норки, увидит свою тень, то следующие шесть недель будут холодными, а если нет — теплыми. Самый известный сурок в стране — Фил из города Панксатони, штат Пенсильвания. Помимо него на национальном уровне успели прославиться ныне покойный Мел, Дейв из города Дюнкерк, штат Нью-Йорк, Чак из боро Статен-Айленд, Нью-Йорк, и Чак из города Марион, штат Огайо.

Владельцы Мела заявили, что он скончался незадолго до своего единственного рабочего дня в году. Зверек умер так внезапно, что ему не успели найти замену. К тому же большинство других сурков в это время года еще находятся в спячке. Сурководы признали, что испортили праздник, однако заверили соотечественников, что обязательно найдут нового предсказателя к следующему году.

В 2021 году зрителей не пустили к Мелу из-за карантина. Однако его прогноз местным жителям сообщили. Последним предсказанием Мела было обещание ранней весны.

Впервые день сурка отметили в 1887 году. Члены организации “Ближний круг”, поддерживающей традицию, уверяют, что все это время предсказания делает один и тот же сурок Фил. Его необычайное долголетие они объясняют тем, что каждое лето дают животному живительный “сурковый пунш”. На самом деле в среднем сурки живут от шести до восьми лет.