Чем опасна диета Виктории Бекхэм

В одном из последних интервью муж Виктории — футболист Дэвид Бекхэм — раскрыл секрет ее красоты. По словам спортсмена, супруга четверть века не ест ничего, кроме рыбы и овощей на пару. Отклоняться от меню дизайнер не желает ни при каких обстоятельствах.

“Однообразный тип питания не является правильным. Если все время употреблять в пищу одинаковые продукты, это может привести к развитию дефицитных состояний со стороны витаминов и микроэлементов”, — прокомментировала диету Бекхэм Филиппова.

Врач с прискорбием заметила, что проблемы со здоровьем при однообразном питании выявить сразу практически невозможно. Лишь с течением времени, когда организм ощутит серьезный недостаток полезных веществ, появятся “тревожные сигналы”. На тот момент исправлять ситуацию может быть достаточно поздно.

“Организм человека устроен таким образом, что ему необходимо разнообразное питание. Чем больше разнообразия в рационе, тем больше человек получает полезных веществ для своего организма и тем самым профилактирует риски развития дефицитных состояний”, — заключила эксперт.