ТОП-5 российских спортсменок, которые уже влюбили в себя олимпийский Пекин

Наталья Непряева



Совсем недавно Наталья вошла в историю — девушка стала первой россиянкой, которая победила на “Тур де ски” в общем зачёте. На Олимпиаде в Пекине она будет представлять свою страну в скиатлоне, десятке классикой, эстафете, командном и индивидуальном спринтах. Надеемся на призовые места и даже золото. В своих соцсетях девушка регулярно показывает усиленные тренировки. Подготовка к соревнованиям не прекращается ни осенью, ни летом.

Анастасия Мишина



Мишина вместе с напарником Александром Галлямовым — главные фавориты в соревновании спортивных пар. В короткой программе они заняли только второе место, но у дуэта ещё есть все шансы показать, на что он способен. Ранее спортсмены уже не раз доказывали, что они — одни из самых достойных. В отличие от многих спортсменок в этой подборке, Настя разделяет свою спортивную карьеру и остальную жизнь. Она любит путешествовать, кофе и тренируется не только на катке — фитнес тоже помогает 20-летней россиянке оставаться в форме.

Виктория Синицина