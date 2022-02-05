05.02.2022, 15:01
ТОП-5 российских спортсменок, которые уже влюбили в себя олимпийский Пекин(9)
Foto: MAXIM SHEMETOV, REUTERS
Зимняя Олимпиада–2022 только началась, но уже ставит рекорды. Впервые девушки составили 45% от всех участников соревнований. Самые талантливые и привлекательные, разумеется, представляют Россию, — патриотично предполагает Life.
Наталья Непряева
Совсем недавно Наталья вошла в историю — девушка стала первой россиянкой, которая победила на “Тур де ски” в общем зачёте. На Олимпиаде в Пекине она будет представлять свою страну в скиатлоне, десятке классикой, эстафете, командном и индивидуальном спринтах. Надеемся на призовые места и даже золото. В своих соцсетях девушка регулярно показывает усиленные тренировки. Подготовка к соревнованиям не прекращается ни осенью, ни летом.
Анастасия Мишина
Мишина вместе с напарником Александром Галлямовым — главные фавориты в соревновании спортивных пар. В короткой программе они заняли только второе место, но у дуэта ещё есть все шансы показать, на что он способен. Ранее спортсмены уже не раз доказывали, что они — одни из самых достойных. В отличие от многих спортсменок в этой подборке, Настя разделяет свою спортивную карьеру и остальную жизнь. Она любит путешествовать, кофе и тренируется не только на катке — фитнес тоже помогает 20-летней россиянке оставаться в форме.
Виктория Синицина
Синицина выступает в паре с Кацалаповым. В первый день ребята уступили американцам из-за ошибки Никиты и заняли вторую строчку в зачёте. Но Виктория не сдаётся. “Это только начало. Работаем дальше. Спасибо всем, кто пишет сейчас добрые слова поддержки”, — написала девушка в своём инстаграме. Помимо спорта фигуристка часто снимается в качестве фотомодели. Ничего удивительного: внешность у Вики действительно для этого идеально подходит.
Камила Валиева
Камила — одна из самых молодых спортсменок российской делегации. Девушке всего 15 лет, но спортивных заслуг у неё столько, что некоторым людям не удавалось накопить и за всю жизнь. Несмотря на титанические нагрузки, Камила умудряется ещё и наслаждаться детством — в “Инстаграме” часто мелькают любимый пёс, путешествия и парки развлечений. Правда, сейчас юной звёздочке совсем не до этого, ведь она — главный претендент на золото Олимпиады в женском одиночном катании.
Евгения Медведева
Женю Медведеву знают даже те, кто не знаком с фигурным катанием или спортом вообще. За последний год девушка “прокачала” свою известность, во многом благодаря участию в шоу “Ледниковый период” с Даней Милохиным. Девушка последовала примеру тиктокера, завела аккаунт и теперь активно продвигает его и старается монетизировать свою популярность. Но это никак не умаляет её заслуги в спорте.