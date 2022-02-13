ВИДЕООПРОС | "Зимний спорт в Эстонии всегда был на уровне": Сколько завоюет медалей Эстония на ОИ-2022?(11)
За какими видами спорта следят жители Эстонии? Каких эстонских спортсменов знают? И сколько медалей получит Эстония на Олимпийских играх в Пекине? Смотрите в нашем опросе!
“Мне очень нрявится смотреть лыжи и коньки”
“Прежде всего болею за Келли Сильдару, затем все биатлонисты, фигуристы”;
“Мне нравятся спортсмены и из Эстонии, и из России, и из Финляндии”, — отвечали люди, которых мы встретили в Lasnamäe Centrum.
В Играх принимают участие 95 стран, в том числе и сборная Эстонии. Знаменосцами нашей команды стали лыжница-фристайлист Келли Сильдару и лыжник Мартин Химма.
Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 106 комплектов наград.
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Расписание Олимпиады в Пекине ЗДЕСЬ.
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