ВИДЕООПРОС | "Зимний спорт в Эстонии всегда был на уровне": Сколько завоюет медалей Эстония на ОИ-2022?

“Мне очень нрявится смотреть лыжи и коньки”

“Прежде всего болею за Келли Сильдару, затем все биатлонисты, фигуристы”;

“Мне нравятся спортсмены и из Эстонии, и из России, и из Финляндии”, — отвечали люди, которых мы встретили в Lasnamäe Centrum.

В Играх принимают участие 95 стран, в том числе и сборная Эстонии. Знаменосцами нашей команды стали лыжница-фристайлист Келли Сильдару и лыжник Мартин Химма.

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 106 комплектов наград.

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Расписание Олимпиады в Пекине ЗДЕСЬ.

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