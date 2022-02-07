Неожиданные продукты для оздоровления организма

Так диетолог Джаред Мичем посоветовал включить в рацион питания батат (сладкий картофель). Он отметил, что этот овощ содержит растворимую и нерастворимую клетчатку, которая очищает желудочно-кишечный тракт и поддерживает здоровую микрофлору. Также в батате содержится витамины А и С, марганец и полезные углеводы. Специалист добавил, что антиоксиданты, которые есть в батате, защищают клетки от повреждений и могут обладать противораковым действием, в первую очередь в клетках толстой кишки.

Его коллега Эрин Кенни посоветовала употреблять низкокалорийные грибы шиитаке. Они уменьшают воспалительные процессы и укрепляют иммунитет. Кроме того, она обратила внимание на хикаму или так называемую мексиканскую репу, которая относится к бобовым. Хикама, которая в основном состоит из воды, содержит большое количество клетчаки, которая снижает уровень сахар в крови. Также мексиканская репа содержит фосфор и калий.

В свою очередь Мичем, который страдает от диабета второго типа, посоветовал попробовать спирулину. Эту сине-зеленую водоросль называют суперфудом или “едой будушего”. Специалист рассказал, что спирулина содержит большое количество полезных веществ, в том числе 18 аминокислот, медь, железно, марганец, калий, витамины группы B и фитонутриенты. Также в ней есть белок. В целом эта водоросль способна нормализовать уровень сахара в крови.

В список полезных овощей также вошли ростки брокколи, чеснок, свекла, кимчи, зеленый горошек, морковь, брюссельская капуста. Впрочем, про них мы и так знаем.