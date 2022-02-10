ВИДЕО | Лучшие "игрушки" для мужчин: Разбираем виды страйкбольного оружия вместе с эстонским специалистом

Страйкбол дает возможность побывать на динамичных играх, испытать себя и развить тактическое мышление. Желание, которое заключено в каждом мужчине — быть первым — непременно задействует весь мозг. Это увлечение развивает также живость и ловкость, ведь без таких умений не выиграть, обладай ты хоть самым крутым оружием.

По словам Дмитрия, сначала лучше не покупать всю экипировку, а взять в аренду: “Здесь есть несколько возможностей. Первое — это взять экипировку полностью в аренду, а потом уже начинают смотреть, понравилось или не понравилось. Также есть люди с разным бюджетом. Есть такие, которые сразу поставят на стол 1000 евро за экипировку. Но есть и такие, у которых 350 евро, но и на эти деньги тоже можно собрать хороший комплект”.