ВИДЕО | Лучшие "игрушки" для мужчин: Разбираем виды страйкбольного оружия вместе с эстонским специалистом
Недавно ласнамяэский страйкбольный магазин KingArms отпраздновал свое 4-летие. Посетители в этот день получили подарки, сладкие угощения и приятные скидки на разный товар. Алина Захарова узнала у владельца магазина Дмитрия, сколько стоит снаряжение для страйкбола, какие виды оружия есть в магазине, чем страйкбол отличается от пейнтбола и почему это увлечение так нравится мужчинам. Смотрите видео!
Страйкбол дает возможность побывать на динамичных играх, испытать себя и развить тактическое мышление. Желание, которое заключено в каждом мужчине — быть первым — непременно задействует весь мозг. Это увлечение развивает также живость и ловкость, ведь без таких умений не выиграть, обладай ты хоть самым крутым оружием.
“Страйкбол популярен среди молодежи, среди взрослых, среди полицейских, военных — в него играют все. Есть люди, которые и в 50 лет продолжают играть”, — рассказывает Дмитрий.
По словам Дмитрия, сначала лучше не покупать всю экипировку, а взять в аренду: “Здесь есть несколько возможностей. Первое — это взять экипировку полностью в аренду, а потом уже начинают смотреть, понравилось или не понравилось. Также есть люди с разным бюджетом. Есть такие, которые сразу поставят на стол 1000 евро за экипировку. Но есть и такие, у которых 350 евро, но и на эти деньги тоже можно собрать хороший комплект”.
Оказывается, по страйкболу проводятся серьезные соревнования. Вот, например, сражение команд из Беларуси и США.