ТОП-3 знака Зодиака, для которых День святого Валентина станет кошмаром

Рак

Раки — примерные семьянины и хорошие работники. Однако эти две сферы жизни редко находятся в гармонии, вот и Ракам приходится постоянно балансировать на грани. 14 февраля — отличный день для того, чтобы уделить время любимой, провести с ней больше времени. Поверьте, внимание порой гораздо ценнее материальных ценностей. Одиноким же Ракам стоит быть осторожными с новыми отношениями.

Скорпион

Скорпионам может не хватать страсти и романтики в отношениях, однако заявлять об этом своему партнеру — будет большой ошибкой. Пришло время взять инициативу в свои руки и отправиться в неожиданное путешествие. Поверьте, вторая половинка вас однозначно поддержит. У одиноких же Скорпионов есть вероятность вернуть былые отношения. Однако хорошенько подумайте — стоит ли игра свеч?

Козерог

Козерогам в День святого Валентина лучше уделить время себе: сходите в салон красоты или вознаградите себя покупками. Помните, что прекрасное настроение — это лучшее украшение для вас. В отношениях с партнером возможны ссоры и конфликты, поэтому предоставьте ему возможность спланировать ваш романтический вечер самому.