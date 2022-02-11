ТОП худших подарков на День святого Валентина

Средства гигиены и косметика в качестве подарков на День влюбленных, пожалуй, самая распространенная ошибка. Дело в том, что к их покупке нас подталкивают: зайдя в любой супермаркет накануне 14 февраля, можно увидеть на полках красиво оформленные подарочные “дуэты” из дезодорантов и гелей для душа. Однако нужно помнить, что ваша вторая половинка может расценить это как намек на плохой запах и обидеться.

По той же причине не стоит дарить сертификаты в фитнес-клуб, спортивный инвентарь или пояс для похудения: человек может решить, что вы намекаете ему на недостатки фигуры. Книга “Как бросить курить” и другие, намекающие на вредные привычки, тоже не лучший выбор в качестве подарка.

Дарить одежду и белье скучно и банально, к тому же нижнее белье — это еще и очень интимный предмет, таким подарком можно смутить человека. Дарить подобное можно, только если вы наверняка знаете, что ваш друг или подруга хочет получить именно эту вещь. Мужчине лучше не дарить носки или галстук: все-таки День святого Валентина — это романтичный праздник, а подобные предметы гардероба напрочь убивают романтику. То же самое можно сказать о шарфах, перчатках, рубашках и прочей одежде и аксессуарах.

Наконец, кухонная утварь — еще один вариант подарка, банальнее которого сложно придумать. Кроме того, таким презентом можно дать понять, что вы цените в своей возлюбленной не красоту и женственность, а то, как она хорошо готовит. А это не совсем то, что женщина ждет от своего мужчины в День влюбленных. Кроме кухонной утвари, к неуместным подаркам в этот день можно отнести все предметы для уборки и обустройства быта: пылесосы, утюги, вазы, шторы, ковры и так далее.