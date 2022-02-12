"Он еще не был на Евровидении, а я была": Элина Нечаева рассказала, что болеет за Стефана

На вопрос про то, что Стефан сейчас получает больше внимания, Элина Нечаева ответила: "Нет, мне абсолютно не завидно, что внимание приковано к Стефану. Должен победить, достойный, талантливый и яркий певец, который умеет себя держать на сцене, умеет хорошо общаться и выражать свои мысли. Победит артист, который сможет захватить своей энергией весь зал и оставит яркое впечатление о себе и своей песне. У меня вообще с этим нет никаких проблем, что меня теперь не считают фавориткой. Я также болею за Стефана. Тем более он еще не был на Евровидении, а я была - так что все в порядке".