"Он еще не был на Евровидении, а я была": Элина Нечаева рассказала, что болеет за Стефана
Одним из самых пугающих моментов первого полуфинала Eesti Laul 2022 был прыжок Элины Нечаевой (ВИДЕО | Конструкция надавила на диафрагму: Элина Нечаева рассказала, что пошло не по плану во время ее трюка на Eesti Laul). В интервью Kroonika, певица рассказала, что чтобы ничего подобного в финале не произошло, она внесла большие изменения в свое шоу.
На вопрос про то, что Стефан сейчас получает больше внимания, Элина Нечаева ответила: "Нет, мне абсолютно не завидно, что внимание приковано к Стефану. Должен победить, достойный, талантливый и яркий певец, который умеет себя держать на сцене, умеет хорошо общаться и выражать свои мысли. Победит артист, который сможет захватить своей энергией весь зал и оставит яркое впечатление о себе и своей песне. У меня вообще с этим нет никаких проблем, что меня теперь не считают фавориткой. Я также болею за Стефана. Тем более он еще не был на Евровидении, а я была - так что все в порядке".
Как думаете, сможет ли победить Стефан?