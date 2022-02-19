4 вида хлеба, которые предпочитают долгожители

Сократите потребление углеводов, если хотите похудеть, откажитесь от макарон и скажите “нет” хлебу — эти и многие другие утверждения характеризуют углеводы с опасной стороны. Однако наука констатирует: данный макроэлемент, заряжающий организм энергией, имеет прямое отношение к долголетию. В частности, ученые выяснили, что углеводы активно употребляются населением так называемых “голубых зон” — регионов, где люди отличаются склонностью к долголетию (Сардиния, Окинава, Икария, Никоя; Лома Линда). Также было установлено, что людьми долгожителями часто бывают востребованы четыре конкретных вида хлеба.

Кукурузный хлеб: Кукурузная мука или сушеная кукуруза, из которых он готовится, — это один из лучших источников клетчатки, белка, витамина А.

Цельнозерновой хлеб из ржи и ячменя. Он богат аминокислотами, такими как триптофан, а также клетчаткой, растительными белками и антиоксидантами, которые улучшают здоровье сердца и способствуют долголетию.

Хлеб на закваске. Вода, мука, соль, закваска — все, что нужно для приготовления такого хлеба. Благодаря процессу ферментации продукт становится богатым источником пребиотиков, которые улучшают иммунитет и здоровье кишечника.

Лаваш. Он имеет невысокую калорийность, обеспечивает организм белком и клетчаткой, а также большим количеством нутриентов (калий, магний, фосфор, кальций, железо), витаминами Е, РР, В5, тиамином, рибофлавином, токоферолом.