Совы, одумайтесь! Врач объяснил, почему вредно ложиться спать после полуночи

Конец рабочего дня часто пролетает незаметно из-за большого количества дел, которые мы стараемся выполнить. Поэтому начало ночного отдыха отодвигается за полночь. Между тем, отход ко сну после полуночи оказывает большое негативное влияние на качество сна, нашу продуктивность, общее состояние здоровья — об этом напомнила в интервью специалист по сну и нейробиолог Челси Роршайб.

По словам врача, тело человека имеет внутренние часы, которые настраивают его на сон, как только садится солнце и начинает темнеть. Когда светает, в организме подавляется выработка гормона мелатонина, регулирующего сон, и начинающего активно вырабатываться в темное время суток, — так мы просыпаемся. Такое поведение закрепилось на протяжении тысячелетий.

“Как правило, естественный сигнал ко сну появляется задолго до полуночи. Но чем дольше вы бодрствуете, тем больше нарушается естественный цикл сна”, — объясняет медик.

По словам Роршайб, те, кто ложится спать позже, обычно спят дольше, и могут упускать часы дневного света. Таким образом, их тело не получает солнечного света в объеме, необходимом для поддержания его биоритма. В результате ухудшается концентрация внимания, возникают трудности в обучении, проблемы с памятью.

“Некоторые исследования показали, что люди, которые поздно ложатся спать и с трудом просыпаются утром, могут иметь более низкую продолжительность жизни. Также увеличивается риск психических расстройств и диабета”, — добавила эксперт.

Роршайб уточнила, что иногда ложиться спать после полуночи не страшно, но по крайней мере, в будние дни лучше делать это до двенадцати.