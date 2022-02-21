ВИДЕО | Кот застрял в стакане и развеселил зрителей

Неуклюжий Слоник быстро покорил сердца зрителей своей “грацией”. За два дня видео с ним собрало в TikTok почти 3 миллиона просмотров. Позже “Антошкин кот” опубликовал тот же момент интервью с другого ракурса.

Слоника вместе с его сестрой Душечкой нашли в СНТ под Гатчиной. Сначала за животными ухаживала местная жительница, но вскоре их удалось пристроить в котокафе. “Котику примерно полтора года, он очень мягкий и ласковый. Никогда не упустит возможности покушать, поиграть и поспать”, — говорят сотрудники.

“Ни разу он не проявил агрессии, даже к самым непослушным детишкам. Он обладает устойчивой психикой, что позволит ему без проблем адаптироваться в новом доме. Лоток у нас на 5+, в общем котька замечательный!” — пишут в котокафе. И уж теперь-то, прославившись, он наверняка найдет новых хозяев.