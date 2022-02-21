Финский лыжник отморозил пенис во время марафона на Олимпиаде в Пекине

По окончании гонки финскому лыжнику даже пришлось воспользоваться грелкой, чтобы отогреть этот орган. Примечательно, что спортсмен не впервые сталкивается с такой проблемой. У него диагностировали обмерзание во время домашнего этапа Кубка мира.

”Можете догадаться, какая часть тела у меня немного отморозилась. Это было одно из худших соревнований в моей карьере. Я просто боролся. А когда части тела начали согреваться, боль была невыносимой”, — цитирует Линдхольма Iltalehti.

Гонку выиграл российский лыжник Александр Большунов. В Пекине он завоевал три золотые, одну серебряную и одну бронзовую медаль.

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