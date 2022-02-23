ВИДЕО | Израильские любители клубнички поставили мировой рекорд

12 февраля 2021 года братья Ариэль решили взвесить огромную клубнику сорта Илан, которая выросла на семейной плантации, расположенной в поселении Кадима-Цоран. Они сравнили урожай с iPhone XR, по очереди взвесив смартфон и плод. Оказалось, что клубника почти на 100 граммов тяжелее. Измерив остальные параметры, родственники выяснили, что длина клубники составила 18 сантиметров, толщина — 4 сантиметра, а окружность — 34 сантиметра. Ну а как можно видеть на этом фото, такая ягодка — не исключение, а авторская задумка селекционера.