Сочетание двух специй, эффективное для профилактики рака

Испытания в пробирке показали, что куркумин, активизируемый пиперином, способен замедлять рост, развитие и распространение опухолевых клеток на молекулярном уровне. Таким образом, это может обеспечивать и профилактику образования опухолей, допускают ученые. Специалисты онкологического центра Мичиганского университета использовали сочетание куркумина и пиперина для воздействвия на стволовые клетки молочной железы, и в результате ими был сделан вывод, что эти соединения “могут быть потенциальными агентами для профилактики рака”. Они завили, что куркумин и пиперин, применяемые как по отдельности, так и в комбинации, ингибируют процесс самообновления стволовых клеток молочной железы, вызывающих рак молочной железы.