Сочетание двух специй, эффективное для профилактики рака
Существуют две специи, которые обладают важными противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Обе содержат соединения, проявившие в ходе исследований свою эффективность в деле защиты от заболевания раком, — радует Medikforum.
Эти две специи — куркума и чёрный перец. В частности, куркума содержит вещество куркумин: по данным ученых, он обладает антиоксидантным, противовоспалительным, антибактериальным, противогрибковым действием.
В свою очередь, черный перец отличается наличием биоактивного соединения пиперин. Обзор клинических испытаний, проведенный Техасским университетом, свидетельствует что в сочетании с пиперином лучше усваивается куркумин.
Испытания в пробирке показали, что куркумин, активизируемый пиперином, способен замедлять рост, развитие и распространение опухолевых клеток на молекулярном уровне. Таким образом, это может обеспечивать и профилактику образования опухолей, допускают ученые. Специалисты онкологического центра Мичиганского университета использовали сочетание куркумина и пиперина для воздействвия на стволовые клетки молочной железы, и в результате ими был сделан вывод, что эти соединения “могут быть потенциальными агентами для профилактики рака”. Они завили, что куркумин и пиперин, применяемые как по отдельности, так и в комбинации, ингибируют процесс самообновления стволовых клеток молочной железы, вызывающих рак молочной железы.