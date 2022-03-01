01.03.2022, 15:01
Борис Акунин призвал российских военных не выполнять "ядерный приказ" Путина
ФОТО: screenshot - youtube
Российский писатель, ученый и общественный деятель Борис Акунин обратился к военнослужащим РФ с просьбой не выполнять приказ президента Владимира Путина о переводе сил сдерживания в особый режим боевого дежурства. В эти силы входит ядерное оружие, — уточняет “Обозреватель”.
По словам Акунина, данным приказом Путин поставил планету на грань мировой войны. Один ненормальный может уничтожить жизнь на земле, пояснил писатель на своей странице в Facebook.
Он попросил российских военных не брать на себя ответственность за катастрофу: если Владимир Путин отдаст приказ, не выполнять его. “Всем пора просыпаться”, — убежден Акунин.