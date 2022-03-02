Из парижского музей восковых фигур вновь убрали Путина

Фигура, созданная в 2000 году, была перемещена на склад до особого распоряжения. В настоящее время руководство музея рассматривает возможность замены ее статуей президента Украины Владимира Зеленского.

“Сегодня уже невозможно представить в наших залах такого персонажа, как он… Впервые в истории музея мы изымаем статую из-за происходящих в настоящее время исторических событий”, — прокомментировал ситуацию директор музея Ив Деломмо. По его словам, в выходные статуя “подверглась нападению” со стороны посетителей и стала выглядеть непрезентабельно.

“Учитывая то, что произошло, мы и наши сотрудники не хотим каждый день поправлять его прическу и внешний вид”, — сказал Деломмо, добавив, что вообще не представляет, при каких обстоятельствах фигура может вернуться в экспозицию.

На вопрос, кто теперь заменит Путина на пустом месте между статуями президента США Джо Байдена и президента Китая Си Цзиньпина, Деломмо сказал, что это может быть украинский лидер Зеленский.

К слову, восковой Путин в этом музее уже однажды пострадал: в 2014 году после аннексии Крыма на него “напала” с ножом и нанесла несколько ударов активистка движения Femen.