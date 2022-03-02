Из парижского музей восковых фигур вновь убрали Путина
Парижский музей Гревен убрал из своей экспозиции восковую фигуру президента России Владимира Путина. Это, как сообщает Reuters, было сделано после того, как посетители уронили и повредили экспонат.
Фигура, созданная в 2000 году, была перемещена на склад до особого распоряжения. В настоящее время руководство музея рассматривает возможность замены ее статуей президента Украины Владимира Зеленского.
“Сегодня уже невозможно представить в наших залах такого персонажа, как он… Впервые в истории музея мы изымаем статую из-за происходящих в настоящее время исторических событий”, — прокомментировал ситуацию директор музея Ив Деломмо. По его словам, в выходные статуя “подверглась нападению” со стороны посетителей и стала выглядеть непрезентабельно.
“Учитывая то, что произошло, мы и наши сотрудники не хотим каждый день поправлять его прическу и внешний вид”, — сказал Деломмо, добавив, что вообще не представляет, при каких обстоятельствах фигура может вернуться в экспозицию.
На вопрос, кто теперь заменит Путина на пустом месте между статуями президента США Джо Байдена и президента Китая Си Цзиньпина, Деломмо сказал, что это может быть украинский лидер Зеленский.
К слову, восковой Путин в этом музее уже однажды пострадал: в 2014 году после аннексии Крыма на него “напала” с ножом и нанесла несколько ударов активистка движения Femen.