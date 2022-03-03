Кошки из России попали под санкции и пока не смогут участвовать в международных выставках

Кошек, выведенных в России, нельзя будет вывозить и регистрировать в родословной книге, выпущенной под эгидой FIFE.

На сайте организации указано, что ограничения будут действовать как минимум до 31 мая. Только тогда они могут быть пересмотрены.

FIFE выделит деньги на поддержку украинских заводчиков и любителей кошек, которые пострадали из-за событий в Украине.

"Совет FIFЕ также решил выделить часть своего бюджета на поддержку заводчиков и любителей кошек в Украине, которые страдают из-за сложившейся ситуации", - говорится в сообщении федерации.