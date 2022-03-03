ИНТЕРВЬЮ | Lidl в Эстонии: Есть ли на полках российские товары? Какая зарплата у сотрудников? Останутся ли цены такими низкими?
Сегодня в ряде городов Эстонии официально открылись магазины Lidl. Редактор "Бублика" Алина Захарова отправилась в Lidl в Кристийне на Сыпрузе пуйестеэ и спросила у руководства, есть ли на прилавках российские товары, действительно ли у работников Lidl самая высокая зарплата среди конкурентов и многое другое. Смотрите в нашем сюжете!
Всего было открыто восемь магазинов: в Таллинне, Тарту, Нарве и Пярну. Сеть Lidl инвестировала в Эстонию более 80 миллионов евро и создала более 1000 новых рабочих мест. Все магазины Lidli в Эстонии открыты ежедневно с 8.00 до 22.00.
”Открытие магазинов Lidl знаменует собой важную веху в нашей миссии предлагать покупателям товары высочайшего качества по лучшим ценам в Эстонии”, — сказал председатель правления Lidl Eesti Якоб Йозефссон.
”Мы уже создали в Эстонии более 1000 новых, стабильных и хорошо оплачиваемых рабочих мест. Я очень горжусь всей командой Lidl Eesti и хочу поблагодарить всех коллег, которые усердно работали в этот день. Теперь мы ждем покупателей в наших современных магазинах, чтобы помочь им сэкономить на повседневных покупках”.
Lidl известна во всей Европе своей успешной моделью розничной продажи: удобный шопинг и высокое качество товаров по самым низким ценам. С предложениями и ценами можно ознакомиться на сайте магазина. Открытие первых восьми магазинов станет основой для дальнейшего расширения Lidl по всей Эстонии.