ВИДЕО | “Так будет, если не остановить Путина”: Игорь Ласточкин даже в тяжелое время старается шутить

Игорь Ласточкин — в прошлом капитан команды КВН “Днепр”. Затем он продолжил карьеру юмориста, разрываясь между двумя странами: в России снимался шоу “Однажды в России”, в Украине стал тренером в “Лиге смеха”. Когда пришлось делать выбор, он остался в Украине. И даже сейчас пытается поднимать настроение своим подписчикам.