05.03.2022, 17:00
ВИДЕО | “Так будет, если не остановить Путина”: Игорь Ласточкин даже в тяжелое время старается шутить
ФОТО: screenshot - Instagram
Игорь Ласточкин — в прошлом капитан команды КВН “Днепр”. Затем он продолжил карьеру юмориста, разрываясь между двумя странами: в России снимался шоу “Однажды в России”, в Украине стал тренером в “Лиге смеха”. Когда пришлось делать выбор, он остался в Украине. И даже сейчас пытается поднимать настроение своим подписчикам.
В трёх видеороликах Игорь Ласточкин предсказал, что может стать в России уже в следующем году. И понимая, какие масштабы “недружественных” действий против России уже сделано, нельзя сказать, что это именно комедия…