Назван самый вредный для сердца продукт питания
Американский диетолог Лорен Манакер назвала продукты питания, представляющие самую большую опасность для сердца. Об этом сообщает издание Eat This, Not That! (ETNT).
По словам эксперта, вреднее всего хот-доги и сосиски. “Если учесть содержащийся в них натрий, насыщенные жиры и нитрит натрия, используемый в качестве консерванта, классические хот-доги — это один из худших продуктов для здоровья сердца, который вы можете съесть”, — объясняет она.
То же самое относится и ко многим другим видам готовых мясных продуктов, в том числе к ветчине, колбасе, бекону и солонине. Все они способствуют развитию сердечно-сосудистых заболеваний даже сильнее, чем красное мясо.
Отказ от сосисок из говядины в пользу сосисок из индейки или курицы, по мнению Манакер, не решит проблему, поскольку в них тоже много вредных ингредиентов. Единственный выход — пореже есть готовую еду и полуфабрикаты, считает диетолог.