Назван самый вредный для сердца продукт питания

По словам эксперта, вреднее всего хот-доги и сосиски. “Если учесть содержащийся в них натрий, насыщенные жиры и нитрит натрия, используемый в качестве консерванта, классические хот-доги — это один из худших продуктов для здоровья сердца, который вы можете съесть”, — объясняет она.

То же самое относится и ко многим другим видам готовых мясных продуктов, в том числе к ветчине, колбасе, бекону и солонине. Все они способствуют развитию сердечно-сосудистых заболеваний даже сильнее, чем красное мясо.

Отказ от сосисок из говядины в пользу сосисок из индейки или курицы, по мнению Манакер, не решит проблему, поскольку в них тоже много вредных ингредиентов. Единственный выход — пореже есть готовую еду и полуфабрикаты, считает диетолог.