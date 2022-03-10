Что бы такое выпить, чтобы похудеть? Диетологи знают ответ!

По их мнению, желающий похудеть человек должен внимательно следить за тем, какие напитки он употребляет в течении дня, и знать их калорийность. Как считает Элиз Харлоу, одним из напитков, который может помочь быстрее избавиться от лишнего веса, являются смузи, способные заменить не только питье, но и еду. Диетолог рекомендует готовить смузи таким образом, чтобы в них было 20 граммов чистого белка и пять граммов клетчатки. “Если этих веществ не будет в напитке, он может повысить уровень сахара в крови, при этом чувство голода никуда не уйдет”, — пояснила Харлоу.

Диетолог Триста Бест советует полностью отказаться от напитков, маркируемых в магазинах как диетические. “Искусственные подсластители уже много лет являются предметом дискуссий среди диетологов. Проблема в том, что эти вещества хотя и содержат меньше калорий, чем сахар, вызывают чрезмерное газообразование и вредят микрофлоре кишечника”, — объясняет Бест, и отмечает, что здоровье желудочно-кишечного тракта является одним из важнейших факторов при похудении.

Диетолог Саманта Пресиччи рекомендует пить больше воды. Личную норму она советует рассчитывать так: пить 30 миллилитров воды на один килограмм массы тела. То есть, если человек весит 60 килограммов, выпивать нужно 1,8 литра воды в день. Кроме того, согласно исследованиям, люди, выпивающие стакан воды перед каждым приемом пищи, потребляют меньше калорий в течении дня.

Диетолог Келли Чой считает зеленый чай еще одним напитком, который может помочь в борьбе с лишним весом. Она ссылается на исследования японских ученых, которое показывает, что зеленый чай подавляет способность усваивать организмом жиры на 20 процентов. Более того, кофеин и галлат эпигаллокатехина, содержащиеся в чае, по данным Journal of Obesity, способны ускорить обмен веществ на пять процентов.