ВИДЕО | Мерили по несколько лифчиков: Россия простилась с Victoria’s Secret

Новость о том, что Victoria’s Secret приостанавливает работу в России (т.е. надежда на возвращение всё-таки есть) явно не обрадовала модниц. Девушки массово ринулись докупать последние комплекты в магазины, покорно выстроились в километровые очереди и без сожалений отдали последние деньги на любимые кружева.

Продавцы бутиков в Москве и Санкт-Петербурге столкнулись с бешеным наплывом клиентов: по Сети гуляют фото и видео толп печальных покупательниц.

По рассказам сотрудников магазинов, покупатели брали вещи охапками, практически не глядя. Как оказалось, базовой необходимостью для россиянок стали не только гречка и сахар, но еще и яркие купальники, кружевное белье и парфюмерия. Девушки брали сразу по несколько комплектов и пижам всех оттенков и размеров — большинство даже не тратили время на примерку.

Но, как предполагает Woman, большая часть покупательниц в скором времени начнёт перепродавать закупленные товары по завышенной цене. Что ж, тоже возможность заработать…