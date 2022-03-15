ВИДЕО | Ремикс исполненной фронтменом “Бумбокс” песни “Червона калина” взорвал YouTube

Хлывнюк спел песню на фоне колокольни Софийского собора в Киеве после вступления в тероборону.

Как заявил Скотт, все доходы и донаты от данного ролика будут направлены на поддержку Украины.

К настоящему моменту видео собрало более 2 млн просмотров и более 125 000 лайков.