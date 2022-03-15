15.03.2022, 11:33
ВИДЕО | Ремикс исполненной фронтменом “Бумбокс” песни “Червона калина” взорвал YouTube
Музыкант и ютубер Дэвид Скотт, известный под псевдонимом The Kiffness, опубликовал ремикс на исполненную солистом группы “Бумбокс” Андреем Хлывнюком украинскую народную песню “Червона калина”.
Хлывнюк спел песню на фоне колокольни Софийского собора в Киеве после вступления в тероборону.
Как заявил Скотт, все доходы и донаты от данного ролика будут направлены на поддержку Украины.
К настоящему моменту видео собрало более 2 млн просмотров и более 125 000 лайков.